Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Gold +0,24% auf 1243,58, davor 11 Tage im Minus (-4,2% Verlust von 1294,9 auf 1240,55), Varta AG +0,2% auf 20,085, davor 8 Tage im Minus (-8,87% Verlust von 22 auf 20,05), Fresenius -0,79% auf 66,53, davor 7 Tage im Plus (10,66% Zuwachs von 60,6 auf 67,06), LEG Immobilien -0,23% auf 92,53, davor 7 Tage im Plus (4,46% Zuwachs von 88,78 auf 92,74), O2 -0,8% auf 4,2, davor 7 Tage im Plus (7,74% Zuwachs von 3,93 auf 4,23), Williams Grand Prix 0% auf 16,595, davor 7 Tage im Minus (-7,39% Verlust von 17,92 auf 16,59), Goldcorp Inc. +5,77% auf 12,46, davor 7 Tage im Minus (-7,39% Verlust von 12,72 auf 11,78), Canadian Solar -1,18% auf 17,6, davor 6 Tage im Plus (10,48% Zuwachs von 16,12 auf 17,81), Goldbarren (250g, philoro)+0,05% auf 8568, davor 6 Tage im...

