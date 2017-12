Das Jahr 2017 lief für MorphoSys (WKN:663200) sowohl für die Aktie als auch für die Entwicklung der Pipeline hervorragend. Das Mehrjahreshoch ist zum Greifen nahe, zu aktuellen Projekten gibt es gute Nachrichten und die Aussichten sind generell gut. Doch gibt es Gefahren wie Wettbewerber, Patentstreitigkeiten oder neue Therapieansätze, die unserem deutschen Vorzeige-Biotech noch in die Parade fahren könnten?

Kurz erklärt: was macht MorphoSys eigentlich?

MorphoSys entwickelt Antikörper gegen verschiedene Krankheiten und hat von diesen unglaubliche 29 in der klinischen Entwicklung: 13 davon in Phase II und drei in entscheidender Phase III. Viele von diesen sind verpartnert, aber manche sind auch unter ...

