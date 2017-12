VW bleibt auf der Überholspur. Im Monat November hat die Kernmarke VW-Pkw bei den Auslieferungen um knackige 11,8 Prozent auf 594.300 Autos zugelegt. Nach elf Monaten kommt die Mannschaft um Vorstand Matthias Müller auf ein Absatzplus von vier Prozent auf 5,64 Millionen Autos. Hinzu kommt, dass sich der europäische Automarkt in guter Verfassung befindet. Am Donnerstag wurden die aktuellen Zulassungszahlen bekannt gegeben: Plus 5,8 Prozent im November.

