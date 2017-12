Nach zahlreichen Rückschlägen setzt der Pharmariese Sanofi auf eine runderneuerte Forschungsstrategie. Zahlreiche neue Medikamente, etwa gegen Krebs, sollen das Geschäft ankurbeln. Die Börse ist noch nicht überzeugt.

Krebs, Asthma, Übergewicht - auf diesen drei zentralen Therapiefeldern will der Pharmariese Sanofi in den kommenden Jahren mit neuen Medikamenten punkten und damit seine aktuelle Wachstumsschwächen überwinden. Firmenchef Olivier Brandicourt hat am Mittwoch auf einer Analystenkonferenz mindestens neun Zulassungsanträge für neue Medikamente in den kommenden 18 Monaten an. Für zehn weitere Produkte sollen im kommenden Jahr zulassungsrelevante klinische Studien anlaufen.

Der französische Konzern, derzeit die Nummer sechs der Branche, gehört neben Pfizer, Novartis, Merck & Co und den britischen Herstellern Glaxo Smithkline (GSK) und Astra Zeneca zu einer Reihe von Big-Pharma-Unternehmen, die sich seit Jahren bereits schwer tun, aus einer Flaute mit stagnierenden oder sogar rückläufigen Umsätzen herauszufinden. Bei Sanofi schwanken die Arzneimittelumsätze seit 2010 mehr oder weniger um die Marke von 30 Milliarden Euro. In den ersten neun Monaten 2017 verbuchte der Konzern bei verschreibungspflichtigen Medikamenten und Impfstoffen ein Plus von lediglich einem Prozent.

Mit einer umfassenden Präsentation seiner Forschungs-Pipeline bemühte sich das Topmanagement von Sanofi am Mittwoch Zuversicht für seine langfristigen Perspektiven zu verbreiten. Man habe erhebliche Fortschritte beim Umbau der Forschung gemacht, sagte Brandicourt.

Zugleich musste der Sanofi-Chef aber auch etliche Probleme einräumen, die in den letzten Monaten für Enttäuschung bei Investoren sorgten. Vor allem in drei Bereichen ist der Pharmariese zuletzt hinter den Erwartungen zurückgeblieben: Zum einen ist er im Diabetesgeschäft nach dem Patentablauf bei seinem Bestseller Lantus, einem modifizierten Insulin, stärker unter Druck geraten als ursprünglich erwartet. Zum anderen erzielt der neue Cholesterinsenker Praluent bisher wesentlich geringere Umsätze als erhofft, weil Versicherungen und Kostenträger mit der Erstattung für dieses Medikament ...

