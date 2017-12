Bad Marienberg - Die gemeinsamen Vertreter werden die Anleihegläubiger auf den außerordentlichen Gläubigerversammlungen der SolarWorld AG (ISIN DE000A1YCMM2/ WKN A1YCMM) am 19.12.2017 in Bonn vertreten und laden zu einer Telefonkonferenz am Donnerstag, den 21.12.2017 um 11.30 Uhr MEZ ein, in der sie über die Versammlung berichten werden, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...