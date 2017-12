Die Wertpapierexperten der Baader Bank haben ihr Anlagevotum für die Aktien der Immofinanz von "Hold" auf "Sell" reduziert. Begründet wird die Neueinstufung mit der Annahme eines mangelnden Wachstums des Nettovermögenswerts (Net Asset Value/NAV) in den kommenden Jahren, trotz einem erwarteten Zuwachs beim Gewinn, schreibt die Baader-Expertin Christine Reitsamer.

Das Kursziel bleibt indessen unverändert bei 1,80 Euro. Nach dem abgeschlossenen Verkaufs des Russland-Portfolios dürften die Fusionsverhandlungen mit der CA Immo wahrscheinlich im Jänner fortgesetzt werden. Aufgrund des starken Unterschieds in der Rentabilität der beiden Unternehmen sieht Reitsamer die Immofinanz allerdings in einer schwachen Verhandlungsposition, obwohl das Unternehmen bereits 26 Prozent an der CA Immo hält.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Baader-Analysten 0,07 Euro für 2017, sowie 0,08 bzw. 0,09 Euro für die beiden Folgejahre. Für die operative Kennzahl Funds from Operations (FFO) rechnen sie mit einem Ergebnis je Titel von 0,07 Euro für 2017 und jeweils 0,09 Euro in den Jahren 2018 und 2019. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,06 Euro für 2017, sowie 0,07 bzw. 0,07 Euro für 2018 bzw. 2019.

Am Donnerstag am Vormittag notierten die Immofinanz-Titel an der Wiener Börse mit minus 0,39 Prozent bei 2,20 Euro.

Analysierendes Institut Baader Bank

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

(Schluss) bel/dkm

AFA0013 2017-12-14/10:20

ISIN: AT0000809058