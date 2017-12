Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Innogy nach einer Senkung der Unternehmensziele für 2017 auf "Neutral" mit einem Kursziel von vorerst 38,10 Euro belassen. Seine Schätzungen hätten bereits am unteren Ende der vom Versorger genannten Zielspanne gelegen, die Konsensschätzungen für den Gewinn je Aktie 2017 könnten nun aber unter seine Prognosen rutschen, schrieb Analyst Sam Arie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Kurseinbruch erscheine aber übertrieben./ajx/mis Datum der Analyse: 14.12.2017

ISIN: DE000A2AADD2