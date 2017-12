Lufthansa-Calls mit 134% Potenzial bei Fortsetzung der Rally

Nachdem die Lufthansa-Aktie (ISIN: DE0008232125) noch am 6.12. bei 28,28 Euro im Vergleich zum Vortag stark unter Druck gestanden war, sammelte sie offenbar die Kraft, um am 8.12. auf ein neues Allzeithoch bei 30,34 Euro anzusteigen. Seit damals bewegt sich der Aktienkurs innerhalb einer Bandbreite von 29,15 Euro bis 30,29 Euro seitwärts. Die neuesten Analysteneinschätzungen, in denen die Aktie mit Kurszielen von bis zu 34 Euro zum Kauf empfohlen wird, könnten der Aktie, die heute schwächer in den Handelstag gestartet ist, wieder beflügeln.

Für Anleger mit der Markterwartung, dass die Lufthansa-Aktie ihren Höhenflug bald wieder aufnehmen kann und innerhalb des kommenden Monats auf ihrem Weg zum bei 34 Euro liegenden Kursziel zumindest auf 32 Euro zulegen wird, könnte die Investition in Long-Hebelprodukte interessant sein.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 30 Euro

Der DZ Bank-Call-Optionsschein auf die Lufthansa-Aktie mit Basispreis bei 30 Euro, Bewertungstag 16.2.18, BV 1, ISIN: DE000DD20WX7, wurde beim Aktienkurs von 29,92 Euro mit 1,35 - 1,36 Euro gehandelt.

Legt der Kurs der Lufthansa-Aktie im Verlauf des nächsten Monats zumindest auf 32 Euro zu, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 2,32 Euro (+71 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 28,5622 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die Lufthansa-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 28,5622 Euro, BV 1, ISIN: DE000PP2MRV4, wurde beim Aktienkurs von 29,92 Euro mit 1,46 - 1,47 Euro taxiert.

Kann die Lufthansa-Aktie ihre Rally in den nächsten Wochen auf 32 Euro fortsetzen, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 3,44 Euro (+134 Prozent) erhöhen.

Faktor-Long-Zertifikate

Für Anleger, die mit täglich angepasster Hebelwirkung von einem weiteren Kursanstieg der Lufthansa-Aktie profitieren möchten, könnte die Veranlagung in Faktor-Long-Zertifikaten interessant sein.

Das Morgan Stanley-Faktor Long-Zertifikat, ISIN: DE000MF30XS0, bildet die Kursbewegungen der Lufthansa-Aktie mit 4-fachem Hebel ab. Mit dem Faktor-Long-Zertifikat, ISIN: DE000MF3MS18, können risikobereite Anleger sogar mit 6-facher Hebelwirkung an den Kursschwankungen der Aktie teilhaben.

Quelle: hebelprodukte.de