Aktie im Fokus - Freenet

Die Aktie des TecDAX-Konzerns Freenet notierte am 29. August 2017 auf einem hier relevanten Verlaufstief von 27,38 Euro. Danach bildete die Aktie das letzte Zwischenhoch am 30. November 2017 bei 31,92 Euro aus. Diese Chartkonstellation könnte helfen, um die nächsten übergeordneten Widerstände und Unterstützungen zu ermitteln.

Die Widerstände lägen bei 31,92 Euro, 32,42 Euro, 33,00 Euro, 33,65 Euro und 34,73 Euro. Die Unterstützungen kämen bei 30,85 Euro, 30,19 Euro, 29,65 Euro und 29,11 Euro in Betracht. Die Experten der Citigroup wiesen ein Kursziel von 31,00 Euro aus. Das Kursziel wurde bereits erreicht. Dennoch kämen weitere Ziele auf der Ober- und Unterseite vor dem Hexensabbat am Freitag möglicherweise noch in Frage.

