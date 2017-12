Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat RWE nach der Gewinnwarnung der Tochter Innogy von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 22,90 auf 18,80 Euro gesenkt. Es bleibe Fakt, dass Innogy, an der der Versorger zu fast 77 Prozent beteiligt ist, immer noch fast 90 Prozent des Unternehmenswertes ausmache, begründete Analyst Lüder Schumacher in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seinen Schritt. Die nun geringere Bewertung der Ökostrom-Tochter schlage direkt auf RWE durch./ck/mis Datum der Analyse: 14.12.2017

