Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für British American Tobacco auf "Buy" mit einem Kursziel von 5500 Pence belassen. Die Eckdaten zum Geschäftsjahr entsprächen weitgehend den Erwartungen, schrieb Analyst Fulvio Cazzol in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In Japan mache der Tabakkonzern mit dem Heat-not-burn-Produkt Glo weiter gute Fortschritte und sei damit nun auch in Kanada, der Schweiz, Südkorea und Russland erfolgreich gestartet./ag/mis Datum der Analyse: 13.12.2017

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

ISIN: GB0002875804