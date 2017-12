Die Mutares AG (ISIN: DE000A0SMSH2) verkauft die A+F Automation+Fördertechnik nach erfolgreicher Neuausrichtung an Fonds des Industriepartners CGS

Die A+F ist seit mehr als 40 Jahren ein führender Hersteller von "High End" und "End of Line" Verpackungsmaschinen und -systemen, mit Sitz in Kirchlengern (Westfalen). Mutares hat die Gesellschaft an einen Fonds des Industriepartners CGS veräußert für ein Money Multiple von 8,5 über die gesamte Portfoliozugehörigkeit. Durch nachlaufende Zahlungen (Earn-out) kann sich das Multiple bis 2019 auf 10 erhöhen.

Mutares hatte die A+F im November 2014 von der deutschen Oystar Group erworben und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...