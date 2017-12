FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Donnerstag vor neuen Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) unter Druck geraten. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel bis zum Mittag um 0,20 Prozent auf 163,12 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf 0,32 Prozent.

Die wie erwartet ausgefallene Leitzinsanhebung in den USA am Vorabend drückte am deutschen Rentenmarkt nur moderat auf die Kurse. Hinzu kamen erneut robuste Konjunkturdaten aus der Eurozone. Die von Markit ermittelten Einkaufsmanagerindizes verbesserten sich von hohem Niveau aus weiter. Die Eurozone boome, kommentierte Markit. Frankreich sei in diesem Jahr die größte positive Überraschung gewesen, sagte Markit-Chefökonom Chris Williamson.

Im Nachmittagshandel stehen Entscheidungen von zwei großen Zentralbanken an, die jedoch jeweils unspektakulär ausfallen dürften. Weder von der Bank of England noch von der Europäischen Zentralbank (EZB) werden größere Kursänderungen erwartet. "Die EZB hat in diesem Jahr alles gesagt und getan, was sie tun wollte", bringt es Carsten Brzeski, Chefökonom der Direktbank ING-Diba, auf den Punkt./bgf/jkr/jha/

ISIN DE0009652644

AXC0147 2017-12-14/12:40