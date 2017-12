BERLIN (Dow Jones)--Die Gewerkschaften der Luftfahrtbranche haben die Deutsche Lufthansa zur Einstellung von durch Entlassung bedrohten Mitarbeitern des Ferienfliegers Niki aufgefordert. "Lufthansa hat sowohl bei Eurowings als auch im Mutterhaus großen Personalbedarf", erklärten die Industriegewerkschaft Luftverkehr (IGL) und die Unabhängigen Flugbegleiter Organisation (UFO) in einer gemeinsamen Mitteilung.

Es müsse jetzt schnellsten vereinbart werden, "zu welchen Konditionen die Anstellungen im Lufthansa-Konzern erfolgen können", drängten die Arbeitnehmervertreter das Management der Kranichlinie zur Eile. Das wiederum reagiert umgehend. "Ab sofort werden wir eine Vielzahl weiterer Stellen an unseren Standorten in Deutschland, aber auch in Österreich und Spanien anbieten", sagte Lufthansa-Vorstand und Eurowings-Chef Thorsten Dirks. Konkret werde Personal an den Flughäfen Düsseldorf, Köln, Stuttgart, München, Wien, Salzburg und Palma de Mallorca gesucht.

Eurowings kündigte an, bereits nächste Woche drei Info-Veranstaltungen anzubieten. Sie sollen am 19. und 20. Dezember in Wien sowie am 21. Dezember in Düsseldorf stattfinden. Bei diesen Veranstaltungen können laut der Fluggesellschaft bereits Einstellungszusagen gemacht werden. In den vergangenen Wochen hat Eurowings bereits 500 neue Mitarbeiter angestellt.

Niki musste nach der geplatzten Übernahme durch die Lufthansa am Mittwoch Insolvenz anmelden. Der österreichische Ferienflieger mit rund 20 Maschinen gehört zur Konkursmasse der Pleite gegangenen Air Berlin. Gut 1.000 Beschäftige bangen jetzt um ihren Arbeitsplatz. Die Lufthansa hatte sich vom Kauf der Niki zurückgezogen, weil sie die Auflagen der EU-Wettbewerbshüter für zu rigide hält.

Nach der Niki-Pleite müssen nun Tausende Fluggäste aus dem Ausland zurückgeholt werden, weil die Airline den Betrieb eingestellt hat.

