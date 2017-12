München (ots) - Solon Management Consulting ist erneut die leistungsstärkste Unternehmensberatung in Telekommunikation und Medien. In der Studie Hidden Champions des Beratungsmarktes belegt Solon nach den Auszeichnungen 2012 und 2015 nun 2018 zum dritten Mal in Folge den ersten Platz dieser Kategorie. Damit setzt sich Solon erneut erfolgreich gegen Marken wie McKinsey und BCG durch.



"Die dritte Hidden Champion-Auszeichnung in Folge ist ein Beweis dafür, wie sehr Unternehmen und Shareholder in den dynamischen TMT-Branchen auf unseren Rat vertrauen", erklärt Patrick Bellenbaum, Partner von Solon Management Consulting. "In diesem Geschäftsumfeld, das von wachsender Komplexität, intensivem Wettbewerb und ständigen technischen Neuerungen geprägt ist, verfolgen unsere Teams alle Entwicklungen der Märkte mit Leidenschaft und generieren zukunftsweisende Ideen und Strategien, um den Unternehmenswert unserer Kunden zu optimieren."



Die Wissenschaftliche Gesellschaft für Management und Beratung führt die Hidden Champion-Studie zum sechsten Mal durch. Veröffentlicht werden die Ergebnisse in der heute erscheinenden Ausgabe der Wirtschaftszeitschrift CAPITAL. Anhand einer detaillierten Befragung von über 730 Führungskräften großer und mittelständischer Unternehmen wurde ermittelt, welchen Beratungsunternehmen die höchste Expertise bescheinigt wird.



"Diese Auszeichnung gilt allen Solon-Mitarbeitern. Ihre Leistung und Erfahrung, ihre strategischen Fähigkeiten und innovativen Beratungsansätze haben dies erneut möglich gemacht", so Matthias Hamel, Partner von Solon Management Consulting. "Wir werden weiterhin Höchstleistungen erbringen, damit den langfristigen Erfolg unserer Klienten weltweit vorantreiben und unsere Position als führende Strategieberatung in TMT ausbauen."



Über Solon Management Consulting:



Solon Management Consulting berät als internationale Strategieberatung führende Industriekunden und weltweite Investoren in den Branchen Telekommunikation, Medien / Entertainment / Online, Cloud und Technologie. Solon unterstützt seine Klienten bei der Entwicklung und Umsetzung von Unternehmensstrategien, dem Aufbau neuer Geschäftsmodelle, der Digitalisierung, sowie bei Kosten- / Investitionsoptimierungen und begleitet M&A-Vorhaben von der Marktsondierung bis zum Transaktionsabschluss. Solon betreibt Büros in München, London und Warschau sowie - in Kooperation mit seinem US-Partner Altman Vilandrie & Company - in Boston, New York und San Francisco.



