Liebe Leser,

klare Trends sahen die Anleger bei Medigene in den vergangenen drei Jahren eher selten und wenn, dann bildeten sie sich meist nur über sehr kurze Perioden aus. So auch in den letzten Wochen. Die Aktie konnte Mitte November im Bereich von 10,50 Euro einen Doppelboden ausbilden und wieder ansteigen.

Dieser Anstieg stellt sich derzeit als relativ stabiler Aufwärtstrend dar. Eine mehrtägige Korrektur gab es in der zweiten Novemberhälfte. An sie schloss sich ein neuer Anstieg ... (Dr. Bernd Heim)

