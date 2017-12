Wer an der öffentlichen-rechtlichen Berichterstattung bereits verzweifelt ist, sah am Dienstag ein kleines aber sehr helles Licht am Horizont aufblitzen. Und das noch dazu unter der Regie von Elmar Theveßen, des stellvertretenden Chefredakteurs des ZDF und nach Auskunft des Senders: "Experten für Terrorismus". Ausgerechnet, weil da bisher wenig kam, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...