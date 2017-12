Quickborn - Die deutschen Privatanleger sind in Tradinglaune: So war der November bei comdirect der handelsstärkste Monat seit sechs Jahren, so die Analysten der comdirect bank. Insbesondere hätten Gewinnmitnahmen das Bild geprägt, sodass der comdirect Brokerage Index von 95,9 Punkten auf 91,8 Punkte gefallen sei.

