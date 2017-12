New York (ots/PRNewswire) - Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT) und iHeartMedia gaben heute bekannt, dass auf der jährlichen Empire State Building (ESB) Weihnachtsmusik- und Lichtshow der weltbekannte Superstar Gwen Stefani mit ihrem Weihnachtslied You Make It Feel Like Christmas auftritt, dem Titelsong ihres bisher ersten Weihnachtsalbums. Der bekannte Lichtdesigner Marc Brickman konzipierte die Weihnachtsveranstaltung, die zum ersten Mal am 19. Dezember stattfindet. Sie wird bis zum 25. Dezember jeden Abend um 19.00 Uhr ET (Ostküstenzeit) live auf den New Yorker Sendern von iHeartMedia Z100 und 106.7 Lite fm übertragen.



Stefani besuchte kürzlich das Empire State Building, um bei einer Lichtzeremonie in der berühmten Fifth Avenue Lobby der ESB "den Schalter umzulegen". Den Auftakt bildete "ESB Unwrapped", eine, die ganze Saison dauernde Feier, die mit atemberaubenden Festtagsdekorationen in den Fenstern der Fifth Avenue und der Art Deco Lobby der ESB, überraschenden Auftritten von Prominenten, einem Pianisten, der eine Auswahl von Festtagsfavoriten spielt, und festlichen Weihnachtslichtshows aufwartet.



"Ich liebe New York, und ich liebe Weihnachten, also ist das mehr als ein Traum, der wahr geworden ist", sagte Gwen Stefani. "Ich kann es kaum glauben, dass ich ein Teil der Weihnachtslichtshow mit einem Lied sein darf, das Blake Shelton und ich zusammen geschrieben haben und dass es zu den Lichtern dieses erstaunlichen, legendären Gebäudes choreographiert werden wird."



"Es besteht kein Zweifel, dass die diesjährige Weihnachtsmusik- und Lichtshow die bisher beste sein wird", sagte Anthony E. Malkin, Chairman und CEO von ESRT. "Jedes Jahr freuen wir uns auf sieben Nächte, in denen wir den Himmel über New York und die Gefühle der Menschen auf der ganzen Welt erhellen und damit das geschäftige Treiben der Weihnachtszeit einleiten. Ich bin begeistert, dass wir es in diesem Jahr mit Gwen Stefani machen können."



Fans können die Weihnachtsmusik- und Lichtshow vom 19. bis 25. Dezember um 19.00 Uhr EST (Ostküstenzeit) auf den Kanälen Z100 und 106.7 Lite FM hören oder sie live von iHeartRadio streamen, dem All-in-One Musik-Streaming- und digitalen live Radioservice von iHeartMedia. Die atemberaubende Präsentation wird zu diesen Zeiten für Feiernde und Touristen von verschiedenen Aussichtspunkten rund um New York City und aus dem Dreistaatengebiet sichtbar sein.



Wenn Sie daran teilnehmen möchten, können Sie auf den Social Media Kanälen den Hashtag ESBUnwrapped verwenden. Ein Video der gesamten Show steht auf dem YouTube-Kanal des Empire State Building (www.youtube.com/esbnyc) sofort nach der Veranstaltung zur Verfügung, damit sie alle in der Welt genießen können.



Über das Empire State Building



Das Empire State Building, das sich im Besitz von Empire State Realty Trust, Inc. befindet, erhebt sich in 1.454 Fuß (vom Fundament bis zur Antenne) über Midtown Manhattan und ist das "berühmteste Gebäude der Welt". Durch Neuinvestitionen in Energieeffizienz, Infrastruktur, öffentliche Bereiche und Einrichtungen konnte das Empire State Building erstklassige Mieter aus aller Welt anziehen, die in einer Vielzahl verschiedener Branchen tätig sind. Die robuste Sendetechnik des Wolkenkratzers unterstützt große Fernseh- und UKW-Radiosender im Großraum New York. In einer Umfrage des American Institute of Architects wurde das Empire State Building zum Lieblingsgebäude Amerikas gekürt, und das Empire State Building Observatory [Aussichtsplattform] zählt zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten der Welt und gilt als die Touristenattraktion No. 1 in der Region. Weitere Informationen über das Empire State Building finden Sie unter www.empirestatebuilding.com, www.facebook.com/empirestatebuilding, @EmpireStateBldg, www.instagram.com/empirestatebldg, http://weibo.com/empirestatebuilding, www.youtube.com/esbnyc oder www.pinterest.com/empirestatebldg/.



Über Empire State Realty Trust



Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT), ein führender Immobilien-Investmentfonds (REIT), besitzt, verwaltet, betreibt, erwirbt und repositioniert Büro- und Gewerbeimmobilien in Manhattan und im Großraum New York, darunter auch das Empire State Building - das bekannteste Bürogebäude der Welt. Das Büro- und Einzelhandelsportfolio des Unternehmens mit Firmensitz in New York, New York, umfasste am 30. September 2017 insgesamt 10,1 Millionen Quadratfuß Mietfläche, die sich aus 9,4 Millionen Mietfläche in 14 Büroimmobilien, davon neun in Manhattan, drei in Fairfield County, Connecticut, und zwei in Westchester County, New York, sowie einer Mietfläche von ca. 700.000 Quadratfuß aus dem Gewerbebestand zusammensetzen.



Über iHeartMedia New York



iHeartMedia New York besitzt und betreibt WHTZ-FM, WKTU-FM, WAXQ-FM, WWPR-FM, WLTW-FM sowie WOR-AM. Mit monatlich mehr als einer Viertelmilliarde Zuhörer in den USA und über 122 Millionen Followern in sozialen Netzwerken verfügt iHeartMedia über die größte Reichweite aller Rundfunk- und Fernsehanstalten Amerikas. Als führendes Unternehmen bei plattformübergreifenden Verbindungen erreicht das Unternehmen über 150 lokale Märkte mit 858 eigenen Radiostationen. Seine Radiosender und Inhalte können über Mittelwelle und UKW, HD-Digitalradio, Satellitenradio, über das Internet auf iHeartRadio.com (http://iheartradio.com/) und die Websites der Radiostationen des Unternehmens sowie über die mobile iHeartRadio-App, erweiterte Armaturenbretter in Fahrzeugen und über Tablets, Smartphones und Spielkonsolen empfangen werden.



iHeartRadio, die digitale Radioplattform von iHeartMedia, ist der in den USA am schnellsten wachsende digitale Audioservice, der seinen Nutzern Tausende Live-Radiosender, personalisierte, maßgeschneiderte Stationen, die mit nur einem Song oder einem Seed Artist sowie mit den Top Podcasts und Personalitäten zusammengestellt werden, bietet. Mit über 1,4 Milliarde Downloads erreichte iHeartRadio 100 Millionen registrierte Nutzer schneller als jeder andere Radio- oder digitale Musikservice.



Zu den Plattformen von iHeartMedia zählen Rundfunk, Online- und Mobildienste, digitale und soziale Medien, Podcasts, Personalitäten und Influencer, Livekonzerte und Events, Syndizierung, Musikrecherchedienste und unabhängige Medienvertretung. iHeartMedia ist ein Geschäftsbereich von iHeartMedia, Inc. (PINK: IHRT). Weitere Informationen über das Unternehmen erhalten Sie bei einem Besuch von iHeartMedia.com (http://www.iheartmedia.com/).



Foto - http://mma.prnewswire.com/media/619142/Empire_State_Realty_ Trust_Gwen_Stefani.jpg



Foto - http://mma.prnewswire.com/media/619143/Empire_State_Realty_ Trust_Stefani_lights.jpg



OTS: Empire State Realty Trust, Inc. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/111294 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_111294.rss2



Pressekontakt: Medienkontakt: Alexandra Chernin +1 (212) 736-3100 achernin@empirestaterealtytrust.com



Stacey-Ann Hosang +1 (212) 736-3100 SHosang@empirestaterealtytrust.com