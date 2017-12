Go Reply, das auf innovative Cloud-Services auf Basis der Google Cloud-Technologie spezialisierte Unternehmen der Reply Gruppe, ist zum Google Cloud Managed Service Provider (MSP) ernannt worden und schließt sich der Gruppe hochspezialisierter Google Cloud-Partner an.

Während der gesamten Cloud-Migration unterstützt Go Reply seine Kunden und ist in der Lage, während der verschiedenen Phasen des Prozesses auf jegliche Geschäftsanforderungen zu reagieren von der Vorbereitung über die Migration und Durchführung bis zur Nachbereitung und Optimierung nach der Bereitstellung.

Als Google Cloud MSP bietet Go Reply einen hochmodernen Service für Kunden, die einen umfassenden und proaktiven Support benötigen. Go Reply bündelt exklusive Services für Unternehmenskunden, die die Cloud-Migration und darüber hinaus alle Aspekte des Prozesses einschließlich zukünftiger Entwicklungen abdecken.

Go Reply hat Zugang zu exklusiven Google-Schulungsprogrammen, professionellen Google-Diensten und Google-Support-Teams alles zum Vorteil der Unternehmenskunden. Die Schulungen konzentrieren sich nicht nur auf die technologische Fachkompetenz, sondern zielen darauf ab, die Kundenerfahrung zu verbessern und so den Kunden einen höheren Mehrwert zu bieten.

Go Reply

Go Reply ist innerhalb der Reply-Gruppe das auf die Entwicklung und Implementierung von Cloud-Plattform-Architekturen sowie die Erstellung cloud-basierter Lösungen auf der Google-Plattform spezialisierte Unternehmen. Go Reply ist ein Google Cloud Premier-Partner und bietet insbesondere Services in folgenden Bereichen an: Cloud Strategy und Migration, Cloud Hosting, Big Data, maschinelles Lernen, PCI/ISO-Konformität und Sicherheitsmanagement, cloud-basierte Services zur Optimierung der Leistung gehosteter Services und vollständig strukturierte Cloud Service Management-Dienste zur Verwaltung von Geschäftslösungen rund um die Uhr. www.reply.com

