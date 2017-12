Siemens-Chef Joe Kaeser will den industriellen Kern des Münchner Technologiekonzerns zusammenhalten. "Die Sparten, die untereinander große Synergien aufweisen, bleiben zusammen", sagte Kaeser dem "Manager Magazin" in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview. "Spekulationen, dass wir erst die Digitale Fabrik und dann das Energy Management...

Den vollständigen Artikel lesen ...