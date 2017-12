Die Fronten bleiben verhärtet. Nach wie vor ist keine Einigung bei der Fusion von ThyssenKrupp und Tata Steel in Sicht. Nachdem es zuletzt so schien, dass sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer aufeinander zubewegen würden, driften beide Seiten nun wieder auseinander. Die IG Metall boykottiert den Stahlgipfel in Nordrhein-Westfalen, der deswegen sogar abgesagt wurde.

