Fünf Jahre hat der Züricher Designer Leonardo Novella an seiner Hightech-Lampe gearbeitet. Nun ist er bereit seine Innovation der Öffentlichkeit zu präsentieren. Um die weltweite Zertifizierung finanzieren zu können, neue Werkzeuge zu kaufen und um den offiziellen Launch zu sichern, startete Leonardo bereits eine Kickstarter-Kampagne. Sie soll den definitiven Launch der weltweit ersten 3D-LED-Projektionshängelampe (Patent angemeldet) ermöglichen.



Designliebhaber, die keine altmodischen, warm-gelben Lampenschirme mehr sehen wollen, sind vom Einfallsreichtum des Designs und der angebotenen Fülle an Leuchtoptionen und Entwürfen begeistert. Die Povlamp besteht aus vier Lichtleiter, die durch die schnelle Drehung einen surrealen, dreidimensionalen Lichtschirm erzeugen. Der fiktive RGB-3D-Lampenschirm der POVLAMP ermöglicht dadurch eine komplette Veränderung der visuellen Raumatmosphäre. Das auffallende Design des 3D-Lampenschirms hält noch eine weitere Überraschung bereit: durch die Änderung der Lichtleiter können völlig neue Formen des Lampenschirms erzeugt werden.



Der nächste Schritt in der Entwicklung steht bereits fest. Zusätzlich wird es möglich sein, Animationen auf dem fiktiven Lampenschirm abbilden zu lassen. Vermarkter haben hier unendlich viele Möglichkeiten. Der virtuelle Lampenschirm kann das Logo eines Unternehmens in einer diskreten Art und Weise anzeigen oder zum Beispiel auf einen Ausverkauf hinweisen. "Diese Lampe ermöglicht den Nutzern, ihre Kreativität frei zu entfalten und damit einen regelrechten Blickfang zu schaffen".



Die Menschen werden immer immuner gegenüber traditionellen Werbemethoden. Guerillamarketing bzw. Interaktivität nehmen hingegen an Bedeutung zu. Leonardo möchte mit seiner Kreation genau dort anknüpfen, denn dank der Lampe können Marketers von einem neuen und innovativen Werbeformat profitieren.



"Mit nur einem Licht hat man die Möglichkeit, die Aufmerksamkeit von Personen zu gewinnen und ihnen zeitgleich eine Nachricht zukommen zu lassen. Bisher ist das noch ein schwer zu erreichendes Ziel, doch die POVLAMP wird in diesem Bereich wohl einiges ändern."



Für weitere Informationen zur POVLAMP besuchen Sie bitte die laufende Kickstarter Kampagne: http://kck.st/2hSreIq



Über POVLAMP©



Das Start-up Unternehmen NDF Zuerich© gegründet von Leonardo Novella will mit seinem Standort in Zürich ein Beispiel für die erfolgreiche Selbstproduktion und Vermarktung eigener Designprodukte auf dem nationalen und internationalen Markt sein. Leonardo will die herkömmliche Industrie mit dem Trend der Selbstproduktion vereinen: "Der Designer wird Unternehmer und direkter Hersteller seiner Produkte".



Website: http://www.povlamps.com Facebook: https://www.facebook.com/POVLAMPS/ Instagram: https://www.instagram.com/povlamps/ Kickstarter: http://kck.st/2hSreIq



Kickstarter Video HD https://www.youtube.com/watch?v=-Axl83VJrl4&t=106s POVLAMP Trailer https://www.youtube.com/watch?v=M4TsAQqppps POVLAMP Demovideo https://www.youtube.com/watch?v=odDb7zRfaq4 PRESS KIT http://ots.ch/wxjxq



Pressekontakt: Leonardo Novella Tel.: +41 79 959 90 24 E-Mail: leonardo.novella@ndesign-factory.com