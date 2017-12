In ihrem aktuellen Anleihen-Barometer stuft die KFM Deutsche Mittelstand AG die 8,00%-Anleihe der HanseYachts AG (WKN A11QHZ) als "durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)" ein. Die HanseYachts AG sei laut Analysten gekennzeichnet durch eine solide Eigenkapitalquote, steigende Umsatzerlöse sowie eine sich verbessernde Ergebnis-Marge. Auf Grund der in den vergangenen Jahren vorgenommenen Optimierungen sei zudem von einem sich weiterhin nachhaltig verbessernden Ergebnis auszugehen. In Verbindung mit der Rendite von 4,31% p.a. (Kurs von 105,10% am 13.12.2017) bewerten die KFM-Analysten die HanseYachts-Anleihe 2014/19 mit 3,5 von 5 möglichen Sternen.

HanseYachts-Anleihe 2014/19

ANLEIHE CHECK: Die im Juni 2014 emittierte Anleihe der HanseYachts AG ist mit einem Zinskupon von 8,00% p.a. ausgestattet (Zinszahlung jährlich am 03.06.) und hat eine fünfjährige Laufzeit bis zum 03.06.2019. Das Emissionsvolumen beträgt bis zu 20 Millionen Euro, wovon aktuell etwa 13 Millionen Euro platziert ...

