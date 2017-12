Unterföhring (ots) -



14. Dezember 2017. Schmetterlinge im Bauch: Nach ihrer "Hochzeit auf den ersten Blick" (sonntags, 17:30 Uhr in SAT.1) waren viele der frisch Verheirateten von ihrem Partner begeistert. Steve: "Ich glaube, die Hochzeit mit Selina war die beste Entscheidung meines Lebens." Christian: "Wenn ich Jennifer in die Augen schaue, empfinde ich Glück. Ich würde sagen, dass ich meine Traumpartnerin gefunden habe." Jennifer: "Das Erste, was mir an Christian aufgefallen ist, waren seine strahlenden Augen. Das Warten hat sich definitiv gelohnt." Michelle (über Daniel): "Besser hätte man es gar nicht matchen können."



Was ist aus dieser Euphorie geworden? Haben sich die Paare auf das Experiment eingelassen? Hat sich die Ansicht der Experten, perfekte Matches gefunden zu haben, bestätigt? Oder folgte dem Höhenflug in den Flitterwochen eine harte Bauchlandung im Alltag? In der Finalfolge von "Hochzeit auf den ersten Blick", am Sonntag, den 17. Dezember 2017, um 17:30 Uhr in SAT.1, entscheidet sich, welche Paare eine gemeinsame Zukunft für sich sehen. Welches Fazit ziehen Selina und Steve, Jennifer und Christian und die anderen Eheleute nach sechs Wochen? Wer bleibt verheiratet, wer will die Scheidung?



Starke Quoten! Die vierte Staffel von "Hochzeit auf den ersten Blick" ist die bislang erfolgreichste (Stand 14.12.2017). Mit 16,0 Prozent Marktanteil (Z 14-49 J.) erzielte das SAT.1-Sozialexperiment am 3. Dezember 2017 den besten Wert aller Staffeln. Der aktuelle Staffelschnitt liegt in der erwähnten Zielgruppe bei 13,8 Prozent und ist der beste Schnitt seit Start der Sendung 2014. Wer 2018 ein Blind Date am Standesamt will, kann sich hier für die nächste Staffel bewerben: https://www.sat1.de/tv/hochzeit-auf-den-ersten-blick/bewerb ung-fuer-die-naechste-staffel.



Finale bei "Hochzeit auf den ersten Blick", Sonntag, 17. Dezember 2017, 17:30 Uhr in SAT.1. Was gibt's neues beim Online-Männer-Matching? Neue Videos sonntags ab 17:30 Uhr auf sat1.de/maennermatching



