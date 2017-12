Lieber Leser,

innerhalb der Peer Group Senior Silberminenwerte verzeichnete die Pan American Silver Aktie in diesem Jahr zwar ebenfalls einen Abwärtstrend, der Verlust hält sich jedoch, bezogen auf den Jahreseröffnungskurs im Januar, mit einem Minus von 10,8 % in Grenzen. Grund dafür ist der Umstand, dass die Aktie in der Spitze bereits ein Plus von über 45 % erreichte, ehe sie ab Februar in den Abwärtstrend überging.

Wichtige Unterstützungszone fast erreicht

Fundamental ... (David Iusow-Klassen)

Den vollständigen Artikel lesen ...