Was macht ein australisches Bergbauunternehmen mitten in der sächsischen Provinz? Im Fall von Lithium Australia (ASX: LIT; WKN: A14XX2; ISIN: AU000000LIT3) ist der Name Programm: Dank einer Kooperation mit einem Tochter-Unternehmen der Deutschen Rohstoff AG hat es die auf Lithium spezialisierte Gesellschaft nach Sadisdorf in Sachsen verschlagen. Während Tin International als Tochter der Deutschen Rohstoff AG nach Zinn sucht, soll Lithium Australia das ebenfalls im Boden befindliche Lithium fördern. Dass an der Sadisdorfer Pinge Rohstoffe lagern, ist keine Überraschung - bereits vor mehr als dreißig Jahren wurde die Region genau untersucht. Moderne Verfahren sollen jetzt dabei helfen, weitere Vorkommen ans Licht zu bringen. Lithium gilt gerade für Deutschland als kritisches Metall Wie die Sächsische Zeitung schreibt, werden auf der Liegenschaft bis zu 15.000 Tonnen Zinn sowie Lithium in "nennenswertem Umfang" vermutet. Auch Wolfram wurde in der Vergangenheit festgestellt. Historische Erkundungen förderten alle drei Rohstoffe bereits zu Tage. Aktuell...

