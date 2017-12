Erst am 11. 12.2017 hat das dynamische kanadische Entwicklungsunternehmen LSC Lithium Corp. (TSX-V: LSC; WKN: WKN: A2DNR6; ISIN: CA50219G1063) über die Erfolge auf Pastos Grandes und Pozuelos berichtet. Nun, in der gesonderten Nachricht vom 14.12.2017 fasst das Management die Fortschritte von all seinen argentinischen Projekten kurz aber prägnant zusammen. Nachfolgend die wesentlichen Details zu den Salarprojekten. Zuvor noch eine Übersicht über die Lagen der einzelnen Projekte. Abb1: Lagen der einzelnen Projekte: Quelle: LSC Lithium POZUELOS Das Explorationsziel liegt im Bereich von 860.000 Tonnen Lithiumkarbonat-Äquivalent (LCE) mit durchschnittlich 500 mg Lithium je Liter und 1,03 Mio. Tonnen LCE mit durchschnittlich 600 mg Lithium je Liter. Ausgiebige Bohrungen auf der 10,787 ha großen Liegenschaft erbrachten bis zu 508 mg Lithium je Liter. Diese Ergebnisse stimmen mit den bisher erfolgten Pumpentests überein, die Werte zwischen 545 mg Lithium je Liter und 602 mg Lithium je Liter aufzeigten. Weitere Pumpentestreihen sowie hydrogeologische Tests sind auf dem zu 99% im Besitz von LSC Lithium befindlichen Projekt bereits gestartet...

