Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Marburg (pta027/14.12.2017/14:25) - Vorstand und Aufsichtsrat der 3U HOLDING AG (ISIN DE0005167902) haben in der heutigen Aufsichtsratssitzung die Budgetplanung für das kommende Geschäftsjahr erörtert und die folgenden Planzahlen verabschiedet. Danach rechnet die 3U HOLDING AG für das Geschäftsjahr 2018 mit einer moderaten Umsatzsteigerung und einer deutlichen Ergebnissteigerung gegenüber 2017.



In 2018 soll der Umsatz zwischen EUR 46 Mio. und EUR 50 Mio., das EBITDA zwischen EUR 6,5 Mio. und EUR 8,5 Mio. und das Konzernergebnis zwischen EUR 1,0 Mio. und EUR 2,0 Mio. liegen.



Diese Planzahlen sind geprägt von unterschiedlichen Erwartungen für die einzelnen Segmente. Im Segment ITK sollte das Umsatz- und Ergebnisniveau des Jahres 2017 gehalten werden. Der sich sehr erfreulich entwickelnde Geschäftsbereich Cloud Computing kompensiert zunehmend den rückläufigen Geschäftsbereich Telefonie und sollte in den Folgejahren zu einem erneuten Wachstum im Segment ITK führen.



Das Segment Erneuerbare Energien wird wesentlich durch die Windpark-Aktivitäten geprägt. Hier wird nach dem Verkauf eines Windparks im Geschäftsjahr 2017 auch im kommenden Jahr mit einem Windparkverkauf gerechnet.



Im Segment SHK rechnet die 3U HOLDING mit einer Fortsetzung des Umsatzwachstums, bei gleichzeitiger Erhöhung der Marge. Zu dieser Entwicklung trägt vor allem die Expansion des Online-Handels bei.



Eine ausführliche Prognose für das kommende Geschäftsjahr erscheint im Geschäftsbericht 2017, der am 23. März 2018 veröffentlicht wird.



