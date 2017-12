QIAGEN ist Diagnosespezialist mit Sitz in Hilden, aber niederländischem Recht, und wird deshalb gelegentlich als niederländisches Unternehmen beschrieben. Auch QIAGEN muss nun die Geschäftsfelder erweitern. Das geht in Richtung molekulare Diagnostik, personalisierte Medizin und Bioinformatik. Damit kann ein Laie so gut wie nichts anfangen.



Die jüngsten Erfolge betreffen insbesondere die Einführung einiger Produkte in China. QIAGEN-Chef Roland Sackers äußerte sich dazu detailliert in der "Börsen-Zeitung". Indes:



QIAGEN erreicht in diesem Jahr einen Umsatz von etwa 1,3 Mrd. $. Marktwert aber 6,1 Mrd. € (alle Betriebszahlen gelten in Dollar). Das operative Ergebnis stimmt, die Nettoverschuldung mit 774 Mio. $ ebenfalls. Also auch hier:



Im akquisitorischen Ausbau liegt die Zukunft von QIAGEN, um die bisher recht hohe Bewertung zu rechtfertigen und weiteres anzustoßen. Was lässt sich voraussehen? Gemessen an den bisherigen Produktentwicklungen ist ein Wachstum des Umsatzes organisch und akquisitorisch bis auf knapp 2 Mrd. € in zwei bis zweieinhalb Jahren anzunehmen. Kaufbasis 25 €.



