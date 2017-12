FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Aufsichtsratschef des Spezialchemiekonzerns Lanxess könnte bereits im neuen Jahr von seinem Amt zurücktreten. Der 77-jährige Rolf Stomberg will sich vorzeitig aus dem Gremium zurückziehen und die Führung dem Aufsichtsratsmitglied Matthias Wolfgruber (63) überlassen, wie das "Manager Magazin" in seiner aktuellen Ausgabe berichtet.

Stomberg sitzt bereits seit 2005 in dem Kontrollgremium und war zuletzt Aktionären 2015 für weitere fünf Jahre in den Aufsichtsrat gewählt worden. Allerdings hatte er damals schon angekündigt, nicht die volle Zeit im Amt bleiben zu wollen. Wolfgruber wurde 2015 in den Aufsichtsrat gewählt. Ein Unternehmenssprecher wollte den Bericht des "Manager Magazins" nicht kommentieren./mis/nas/zb

ISIN DE0005470405

