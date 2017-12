Von Stefan Lange

BANJUL (Dow Jones)- Nach der Niki-Insolvenz stehen die Chancen auf eine komplette Rückzahlung des von der Bundesregierung gewährten Kredits an Air Berlin offenbar nicht gut. "Dass wir den Überbrückungskredit vielleicht nur in Teilen zurückbekommen, ist ein reales Risiko", sagte Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries am Donnerstag in der gambischen Hauptstadt Banjul. Sie glaube dennoch nach wie vor, dass es richtig gewesen sei, den Überbrückungskredit in Höhe von 150 Millionen Euro zu gewähren, erklärte die SPD-Politikerin. "Und ich gehe auch davon aus, dass ein wesentlicher Teil des Kredits zurückgezahlt wird."

Der Kaufpreis, den Lufthansa für Niki habe bezahlen wollen, falle ja jetzt weg, sagte Zypries. "Das war schon mit im Kalkül, dass der dazu dienen würde, den Überbrückungskredit (vollständig) zurückzahlen." Zu der nun drohenden Lücke könne sie nichts sagen. Man werde nun sehen, ob der Steuerzahler für einen möglichen Verlust einspringen müsse.

Die Bundesregierung hatte das Geld nach der Insolvenz von Air Berlin zur Verfügung gestellt, um einen Stopp des Flugbetriebs zu verhindern und möglichst vielen Mitarbeitern die Chance auf einen neuen Arbeitsplatz zu erhalten.

Niki hatte am Mittwochabend Antrag auf die Eröffnung eines eigenen Insolvenzverfahrens gestellt, nachdem die Deutsche Lufthansa von ihrer geplanten Übernahme der Fluggesellschaft Abstand genommen hatte. Zuvor hatte die EU-Kommission signalisiert, dass sie den Deal nicht ohne weiteres durchwinken würde.

December 14, 2017

