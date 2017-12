Lieber Leser,

die Rio Tinto Aktie nimmt in dieser Woche wieder deutlich Fahrt auf. Es steht bisher ein Plus von ca. 3,50 % zu Buche. Damit steigt der Wert erneut in den zuvor unterschrittenen sekundären Aufwärtstrend. Der primäre Aufwärtstrend wurde im Rahmen der Korrektur jedoch nicht unterschritten, wie der Chart auf Wochenkerzenbasis unten deutlich macht. Die untere Trendkanalbegrenzung fungiert derzeit als relevante technische Unterstützung bei 39,50 Euro je Aktie. Sollte diese in ... (David Iusow-Klassen)

Den vollständigen Artikel lesen ...