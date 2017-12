Nickel ist einer der Rohstoffe, der in Zukunft erheblich von der Revolution hin zu Elektrofahrzeugen profitieren sollte. Automobile dürften wohl bald zum Großteil mit Lithium-Ionen-Batterien ausgestattet werden. Dafür werden auch Nickel und Kobalt benötigt. So scheint es auf den ersten Blick seltsam, dass der weltweit größte Nickelproduzent - das brasilianische Unternehmen Vale (WKN:897998) - beschlossen hat, die Nickelproduktion deutlich zu reduzieren. Man plant für die nächsten zwei Jahre, das Nickelangebot um insgesamt 100 000 Tonnen zu verringern. Vales CEO Fabio Schvartsman sagt dazu: "Obwohl sich jeder über die großen Chancen für Nickel bewusst ist, ist die Preisentwicklung für das Metall in den letzten Jahren eher enttäuschend". Dies sollte ein Warnsignal für den Nickelsektor zu sein. Die Zukunft dürfte zwar elektrisch und glänzend sein, aber die heutige Realität ist wenig erquickend und charakterisiert durch...

