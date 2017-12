HAMBURG/OSLO (dpa-AFX) - Die früheren Tchibo-Mitbesitzer Günter Herz und seine Schwester Daniela Herz-Schnoeckel trennen sich von ihrem Anteil von 36,5 Prozent am Dienstleistungskonzern DNV GL. Der Mehrheitseigner, die norwegische Stiftung Det Norske Veritas, habe der Herz-Holding Mayfair ein Angebot unterbreitet, das diese akzeptiert habe, teilten DNV GL und Mayfair am Donnerstag in Hamburg mit.

Die Herz-Geschwister hatten 2006 das Schiffsprüfungsunternehmen Germanischer Lloyd übernommen und es 2012 mit Det Norske Veritas zusammengeführt. Dafür erhielten sie die Anteile, die nun veräußert wurden. Die Stiftung ist damit Alleinbesitzer des Konzerns.

DNV GL ist mit 13 000 Beschäftigten in weltweit 100 Ländern vertreten und prüft Schiffe, Öl- und Gasförderanlagen, Kraftwerke und andere technische Großeinrichtungen. Die maritime Sparte, die rund 40 Prozent des Konzernumsatzes ausmacht, hat ihren Hauptsitz in Hamburg. Für DNV GL arbeiten in Deutschland 1500 Beschäftigte, davon 1100 in der Hansestadt./egi/DP/zb

