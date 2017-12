Schwarzach am Main - PAION-Aktie: Kleine deutsche Biotechfirma steht vor größtem Erfolg ihrer Geschichte - Aktienanalyse Das für den Solactive German M&A zuständige Indexkomitee, das vom Finanzen Verlag beraten wird, hat in den vergangenen Jahren viele andere Treffer gelandet, so die Experten vom "ZertifikateJournal" im Kommentar zur PAION-Aktie (ISIN: DE000A0B65S3, WKN: A0B65S, Ticker-Symbol: PA8).

Den vollständigen Artikel lesen ...