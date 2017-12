Cesena, Italien (ots/PRNewswire) -



Ein einzigartiges Laufband für das Leistungstraining, das eine Komplettlösung für Cardio und Krafttraining bietet



Technogym - der weltweit führende Hersteller von designorientierten und technologiegetriebenen Fitnessgeräten und offizieller Ausrüster der letzten sechs Olympischen Spiele - ist stolz darauf, die Markteinführung von SKILLRUN bekannt zu geben, dem ersten Laufband, das Cardio- und Krafttraining in einer einzigen Lösung kombiniert, um den Trainingsanforderungen von Spitzensportlern und Fitness-Enthusiasten gerecht zu werden.



SKILLRUN setzt neue Maßstäbe im leistungsorientierten Laufen und erfüllt die Bedürfnisse aller Läufer, vom Sprinter über den Marathonläufer bis hin zum Triathleten. Dank der einzigartigen MULTIDRIVE TECHNOLOGY (Patent angemeldet) bietet SKILLRUN sowohl Cardio-Training als auch Widerstandstraining zur Leistungssteigerung. Die interaktive UNITY-Konsole ermöglicht es den Nutzern, auf ein völlig motivierendes Trainingserlebnis zuzugreifen und diese durch digitale Inhalte, personalisierte Trainingsprogramme und Datenverfolgung zu individualisieren. Im Bereich der Programme bietet SKILLRUN ein breites Spektrum an innovativen Trainingsprogrammen, darunter Intervalltraining mit hoher Intensität, Speed Resistance Training und neuromuskuläres Training, sowie immersive und unterhaltsame Programme zur Motivation des Nutzers.



SKILLRUN beinhaltet einige exklusive Features, die speziell für das Sport- und Leistungstraining entwickelt wurden, wie z.B.:



- Fast Track Control: schnelle Anpassung der Geschwindigkeit und Steigung während des Trainings - Maximum Training Space: einen breiten Gürtel (55 cm) und schlanken Rahmen - Speed and Incline: Geschwindigkeit bis zu 30km/h und Steigungen im Bereich von -3% bis +25%. - QUICKPAD: Änderung der Geschwindigkeit und Steigung mit nur einem Konpfdruck dank spezieller Übersicht - Speed-shift: Erstellen von Intervall-Trainingsprofilen und Umschalten von einer Geschwindigkeit auf eine andere mit einer einfachen Berührung des Fast Track Controls



SKILLRUN ermöglicht dem Benutzer eine Vielzahl von einzigartigen Cardio- und Power-Workouts, wie:



- Running Session: Die exklusive und interaktive Technologie Biofeedback (zum Patent angemeldet) verfolgt und überwacht die wichtigsten Laufparameter in Echtzeit und bietet farbkodierte Rückmeldungen, mit denen der Benutzer seine Leistung verbessern kann. - Parachute Training (zum Patent angemeldet): Mit dem Fallschirm-Training, das das Gefühl des Outdoor-Laufens mit dem Fallschirm reproduziert, können Anwender die Widerstandskraft stärken und die Spitzengeschwindigkeit verbessern. Der Widerstand ist zu Beginn minimal und nimmt mit ansteigender Geschwindigkeit zu. - Sled training: Ermöglicht dem Benutzer, seine Kraft zu trainieren, und kann das Gefühl reproduzieren, einen Schlitten auf Gras zu schieben. Der Widerstand ist am Anfang hoch und nimmt um eine konstante Rate ab.



SKILLRUN ist auch ideal für Gruppentrainings in Kurs- oder Studioräumen.



Dieses neue Produkt ist Teil der SKILL LINE, einer Kollektion von Produkten, die speziell für das SKILLATHLETIC TRAINING entwickelt wurden, eine von Technogym und Olympiasiegern entwickelte Methode für alle, die ihre sportliche Leistung verbessern wollen. Dazu gehören SKILLMILL, das einzige nicht-motorisierte Produkt, das Kraft-, Geschwindigkeits-, Ausdauer- und Beweglichkeitstraining kombiniert, und SKILLROW, das erste Indoor-Rudergerät, das anaerobe Kraft, aerobe Kapazität und neuromuskuläre Fähigkeiten in einer einzigen Lösung verbessern kann.



