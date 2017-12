NEW YORK (dpa-AFX) - Am Tag nach dem Leitzinsschritt der US-Notenbank (Fed) hat sich die Wall Street freundlich präsentiert. Die wichtigsten Aktienindizes lagen am Donnerstag moderat im Plus. Der Dow Jones Industrial setzte sogar seine jüngste Rekordjagd fort und erreichte eine neue Bestmarke. Zur Wochenmitte hatte die Fed keine Hinweise auf eine schnellere Straffung der Geldpolitik gegeben.

Der Dow legte zuletzt um 0,17 Prozent auf 24 626,51 Punkte zu. Sein Rekordhoch liegt nun bei gut 24 672 Punkten. Für den S&P 500 ging es um 0,13 Prozent auf 2666,32 Punkte nach oben. Der Technologiewerte-Index Nasdaq 100 stieg um 0,25 Prozent auf 6410,84 Punkte./la/das

