NEW YORK (dpa-AFX) - Am Tag nach dem Zinsschritt der US-Notenbank (Fed) hat sich die Wall Street freundlich präsentiert. Die wichtigsten Aktienindizes lagen am Donnerstag moderat im Plus. Der Dow Jones Industrial setzte sogar seine jüngste Rekordjagd fort und erreichte eine neue Bestmarke. Zur Wochenmitte hatte die Fed ihren Leitzins zum dritten Mal in diesem Jahr angehoben und keine Hinweise auf eine schnellere Straffung der Geldpolitik gegeben.

Der Dow legte zuletzt um 0,16 Prozent auf 24 625,80 Punkte zu. Sein Rekordhoch liegt nun bei gut 24 672 Punkten. Für den S&P 500 ging es um 0,17 Prozent auf 2667,43 Punkte nach oben. Der Technologiewerte-Index Nasdaq 100 stieg um 0,37 Prozent auf 6418,35 Punkte.

Von Konjunkturseite kamen positive Nachrichten. So gab es in der vergangenen Woche weniger Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe als erwartet. Zudem waren die Umsätze des Einzelhandels im November überraschend deutlich gestiegen. Nach Einschätzung der Landesbank Helaba bleiben die Aussichten für 2018 mit diesen Zahlen weiter positiv. "Die Fed dürfte sich in ihrer Politik gradueller Zinserhöhungen bestätigt fühlen", betonten die Experten.

Bei den Einzelwerten blieben die Aktien von Unterhaltungskonzernen im Blickpunkt. Die jüngsten Spekulationen über einen Milliardendeal bewahrheiteten sich: Walt Disney schnappt sich für 52,4 Milliarden US-Dollar große Teile des Medienkonzerns 21st Century Fox . Die Details des nun festgezurrten Deals erfreuten vor allem die Fox-Aktionäre, die sich über ein Kursplus von fast 3 Prozent freuen konnten. Die Papiere von Walt Disney hingegen bewegten sich zuletzt kaum vom Fleck.

Weil der kriselnde Generikakonzern Teva drastisch sparen will, gingen seine Anteilsscheine mit rund 15 Prozent durch die Decke. Damit notieren sie wieder auf dem Niveau von Anfang Oktober. Statt der zuvor spekulierten 10 000 sollen 14 000 Stellen gestrichen werden, was 25 Prozent aller Mitarbeiter bedeutet. Dass auch die Aktionäre mit einer ausgesetzten Dividende Einschnitte hinnehmen müssen, geriet in den Hintergrund. Allerdings waren die Papiere in den vergangenen Monaten auch deutlich gefallen./la/das

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

