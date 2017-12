Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Die Gewerkschaft IG Metall hat für die Metallindustrie in Baden-Württemberg für Anfang Januar Warnstreiks angekündigt. Grund dafür ist für die Gewerkschaft das als unzureichend eingestufte Angebot der Arbeitgeber in den laufenden Tarifverhandlungen. "Darauf werden die Beschäftigten ab 8. Januar mit Warnstreiks antworten", sagte IG Metall-Bezirksleiter Roman Zitzelsberger nach der zweiten Verhandlung in Ludwigsburg.

Die Metallindustrie im Südwesten gilt als Pilotbezirk für ganz Deutschland. Zuvor hatten die Unternehmen laut IG Metall 200 Euro als Einmalzahlung und eine Lohnerhöhung um 2 Prozent mit einer Gesamtlaufzeit von 15 Monaten angeboten. Die Gewerkschaft fordert hingegen 6 Prozent mehr Geld sowie deine zeitweise mögliche Senkung der Arbeitszeit auf 28 Stunden pro Woche, wenn zum Beispiel Kinder betreut oder Angehörige gepflegt werden müssen.

Am 11. Januar gehen die Verhandlungen in Böblingen in die dritte Runde.

