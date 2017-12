FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Donnerstag, den 28. Dezember:

FREITAG, DEN 15. DEZEMBER 2017

TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 S: Hennes & Mauritz Q4 Umsatz 08:30 D: Siemens Innovation Day 2017

D: Großer Verfallstag "Hexensabbat" an der Börse

TERMINE KONJUNKTUR 00:50 J: BoJ Tankan-Bericht Q4/17

08:00 D: Verarbeitendes Gewerbe (Beschäftigte) 10/17 08:30 D: Deutsche Bundesbank Halbjährliche Wirtschaftsprognose

11:00 EU: Handelsbilanz 10/17 14:30 USA: Empire State Index 12/17 15:15 USA: Industrieproduktion 11/17 15:15 USA: Kapazitätsauslastung 11/17

TERMINE KONUNKTUR OHNE ZEITANGABE EU: Fitch Ratingergebnis für Irland, Portugal EU: S&P Ratingergebnis Slowenien

SONSTIGE TERMINE D: Bekanntgabe eines Eröffnungstermins für den neuen Hauptstadtflughafen + Sitzung des Aufsichtsrats der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH + voraussichtlich 17:00 h Pk zu Ergebnissen der Sitzung B: EU-Gipfel (bis 15.12.17), Brüssel Auf der Agenda des zweitägigen Treffens stehen für Bundeskanzlerin Merkel und die übrigen EU-Staats- und Regierungschefs unter anderem die Zukunft der Brexit-Gespräche und erste Beratungen über die Reform der Eurozone.

MONTAG, DEN 18. DEZEMBER 2017

TERMINE KONJUNKTUR 00:50 J: Handelsbilanz 11/17 09:00 E: Arbeitskosten Q3/17 10:00 I: Handelsbilanz 10/17

11:00 EU: Verbraucherpreise 11/17 (endgültig)

12:00 D: Bundesbank Monatsbericht 12/17 15:00 B: Verbrauchervertrauen 12/17 16:00 USA: NAHB-Index 12/17

DIENSTAG, DEN 19. DEZEMBER 2017

TERMINE UNTERNEHMEN 11:00 D: Ceconomy Bilanz-Pk, Düsseldorf 14:30 GB: Carnival Q4-Zahlen 22:15 USA: FedEx Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE GB: London Stock Exchange General Meeting DK: A.P.Moller-Maersk Business Update Call

TERMINE KONJUNKTUR 07:00 J: Maschinenwerkzeugaufträge 11/17 (endgültig)

07:45 CH: Seco Konjunkturprognose 12/17 10:00 D: ifo-Geschäftsklimaindex 12/17 11:00 EU: Arbeitskosten Q3/17

11:00 D: Pk ifo Institut Dresden zur Vorstellung der Konjunkturprognose für Ostdeutschland und Sachsen 2017/2018 14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 11/17 14:30 USA: Leistungsbilanz Q3/17

SONSTIGE TERMINE 10:00 D: Bundesverfassungsgericht verkündet Urteil zu Numerus clausus. Die Zulassungsbedingungen für das Medizinstudium mit einer Konzentration auf die Abiturnote stehen auf dem Prüfstand. Es geht um die Frage, ob das derzeitige Verfahren mit dem Grundrecht auf freie Wahl des Berufs und des Ausbildungsplatzes sowie dem Gleichheitsgrundsatz vereinbar ist. 10:30 D: Pk BGA zur aktuellen wirtschaftlichen Lage und zu Perspektiven des deutschen Groß- und Außenhandels mit BGA-Präsident Holger Bingmann, Berlin

MITTWOCH, DEN 20. DEZEMBER 2017

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE CDN: Blackberry Q3-Zahlen USA: General Mills Q2-Zahlen USA: Bed Bath & Beyond Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR 05:30 J: All Industry Activity Index 10/17

08:00 D: Erzeugerpreise 11/17 10:00 EU: EZB Leistungsbilanz 10/17 15:00 B: Geschäftsklima 12/17 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 11/17

16:30 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche)

DONNERSTAG, DEN 21. DEZEMBER 2017

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 D: Hornbach Holding Q3-Zahlen 08:00 A: Buwog Halbjahreszahlen

08:00 EU: Acea Nutzfahrzeuge Erstzulassungen 11/17 22:15 USA: Nike Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR 08:45 F: Geschäftsklima 12/17

14:30 USA: BIP Q3/17 (3. Veröffentlichung) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Privater Konsum Q3/17 (3. Veröffentlichung)

14:30 USA: Philly Fed Index 12/17 14:30 USA: CFNA-Index 11/17 15:00 USA: FHFA-Index 10/17 16:00 USA: Frühindikator 11/17

16:00 EU: Verbrauchervertrauen 12/17 (vorläufig) 16:30 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche)

TERMINE KONJUNKTUR OHNE ZEITANGABE D: Bundesfinanzministerium Monatsbericht 12/17

D: DIW Konjunkturbarometer J: BoJ Zinsentscheid SONSTIGE TERMINE E: Neuwahlen in Katalonien

FREITAG, DEN 22. DEZEMBER 2017

TERMINE KONJUNKTUR 06:30 NL: BIP Q3/17 (endgültig) 08:00 D: GfK-Verbrauchervertrauen 01/18 08:45 F: BIP Q3/17 (endgültig) 08:45 F: Privater Verbrauch 11/17 09:00 A: Industrieproduktion 10/17 09:00 CH: KOF Konjunkturbarometer 12/17 10:00 I: Verbrauchervertrauen 12/17 10:00 I: Geschäftsklima 12/17 10:30 GB: BIP Q3/17 (endgültig)

14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 11/17 14:30 USA: Auftragseingang langlebiger Güter 11/17 16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 11/17 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 12/17

HINWEIS GB: Verkürzter Handel bis 13:30 h

USA: Verkürzter Handel am US-Anleihemarkt bis 20:00 h

MONTAG, DEN 25. DEZEMBER 2017

HINWEIS

1. Feiertag "Weihnachten"

Börsen in Frankfurt, Amsterdam, Budapest, London, Madrid, Mailand, New York, Prag, Paris, Wien, Warschau und Zürich geschlossen Börsen in Russland, Japan und China geöffnet

DIENSTAG, DEN 26. DEZEMBER 2017

TERMINE KONJUNKTUR 00:30 J: Verbraucherpreise 12/17

00:50 J: BoJ Sitzungsprotokoll 30./31.10.17 16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 12/17 16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitendes Gewerbe 12/17

HINWEIS

2. Feiertag "Weihnachten"

Börsen in Frankfurt, London, Budapest, Hongkong, Madrid, Mailand, Prag, Rom, Wien, Warschau und Zürich geschlossen Börsen in New York, Japan, Südkorea und Russland geöffnet

MITTWOCH, DEN 27. DEZEMBER 2017

TERMINE KONJUNKTUR 06:00 J: Wohnungsbaubeginne 11/17 09:00 E: Einzelhandelsumsatz 11/17 16:00 USA: Verbrauchervertrauen 12/17 16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 11/17 18:00 F: Arbeitslosenzahlen 11/17

SONSTIGE TERMINE D: Kongress des Chaos Computer Clubs (CCC) (bis 30.12.), Leipzig

DONNERSTAG, DEN 28. DEZEMBER 2017

TERMINE KONJUNKTUR 00:50 J: Einzelhandel 11/17

00:50 J: Industrieproduktion 11/17 (vorläufig) 10:00 EU: EZB Wirtschaftsbericht 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 11/17 (vorläufig) 15:45 USA: PMI Chicago 12/17

SONSTIGE TERMINE D: Fortsetzung Kongress des Chaos Computer Clubs (CCC), Leipzig

