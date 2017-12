Die DZ Bank hat den fairen Wert für RWE nach der Gewinnwarnung der Ökostrom-Tochter Innogy von 21 auf 18 Euro gesenkt aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Schritt sei angesichts der im Vergleich zu den Konkurrenten niedrigen Dividendenrendite, der nun auch offensichtlichen Unsicherheit über den Gewinnbeitrag von Innogy und der Ungewissheit bezüglich der Braunkohleaktivitäten gerechtfertigt, schrieb Analyst Werner Eisenmann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Am Ende könnten die europäischen Stromerzeuger aber dennoch von Angebotsengpässen profitieren./kro/zb Datum der Analyse: 14.12.2017

