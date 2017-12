Welche Faktoren werden die Marktstimmung für 2018 bestimmen und wer wird die Oberhand gewinnen - Bullen oder Bären? Im Jahresausblick bei DER AKTIONÄR TV äußern sich dazu der Technische Analyst Martin Utschneider von der Privatbank Donner & Reuschel sowie Kapitalmarktanalyst Rober Halver von der Baader Bank. Charttechnik vs. Fundamentalanalyse? Wo die beiden Marktkenner sich einig sind und in welchen Punkten die Prognosen auseinander gehen, erfahren Sie in der völlständigen Sendung.