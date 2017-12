FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax ist am Donnerstag nach dem Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) etwas leichter aus dem Handel gegangen. Der Leitindex pendelte sich am Ende 0,44 Prozent tiefer ein und schloss bei 13 068,08 Punkten. Immerhin ging er damit erholt von seinem Tief bei knapp über 13 000 Punkten aus dem Handel. Sein Tageshoch von knapp 13 160 Punkten konnte er aber auch nicht verteidigen.

Die EZB hatte am Donnerstag eine Politik des weiterhin billigen Geldes signalisiert. Draghi betonte im Anschluss an den Zinsentscheid, eine "breite Unterstützung" durch die Geldpolitik sei weiterhin notwendig. In den Augen von Jochen Stanzl hat er im Großen und Ganzen das abgeliefert, was sich der Markt versprochen habe - genauso wie am Vortag die Kollegen von der US-Notenbank Fed. Dem Dax mangelte es deshalb an den Impulsen, die ihm weiter nach oben verhelfen könnten.

Auch für die Indizes aus der zweiten deutschen Börsenreihe waren die Vorzeichen negativ. Der MDax fiel um 0,43 Prozent auf 26 071,02 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax schloss aber nur hauchdünn mit 0,01 Prozent im Minus bei 2535,83 Punkten./tih/zb

