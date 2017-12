Von Ciara Linnane

NEW YORK (Dow Jones)--Die geplante Übernahme des Medienkonzerns 21st Century Fox könnte Folgen haben für die Bonitätsbewertung von Disney. Die Agentur Standard & Poor's (S&P) setzte das aktuell bei A+ stehende Rating auf "Creditwatch negative", was eine Abstufung in nächster Zeit bedeuten könnte. Zwar würde Disney sein Geschäft erweitern und strategische Ziele erreichen, die Übernahme würde nach Einschätzung von S&P aber auch die Verschuldung des Konzerns erhöhen. Die Prüfung des Ratings trage der Unsicherheit über die endgültigen Konditionen und die finale Struktur des Deals Rechnung.

December 14, 2017

