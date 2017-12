ZÜRICH (Dow Jones)--Knapp behauptet sind die Kurse der schweizerischen Aktien am Donnerstag aus dem Handel gegangen. Im Einklang mit dem übrigen Europa geriet der Markt im späten Handel etwas unter Druck. Die mit Spannung erwarteten Zinssitzungen von Europäischer Zentralbank (EZB) und Schweizerischer Nationalbank (SNB) brachten keine Überraschungen und gaben den Börsen keine Impulse.

Der SMI verlor 0,1 Prozent auf 9.383 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich neun Kursverlierer und acht -gewinner gegenüber, unverändert schlossen drei Aktien. Umgesetzt wurden 47,96 (zuvor: 44,42) Millionen Aktien.

Der Franken gab vorübergehend leicht nach, als die Schweizerische Nationalbank (SNB) im Anschluss an ihre Zinssitzung ankündigte, auch künftig am Devisenmarkt zu intervenieren, falls der Franken zu stark werden sollte. Das stützte zeitweise auch den Aktienmarkt. In der Spitze wurden für einen Euro gut 1,17 Franken gezahlt, gegen Ende des Börsenhandels in Europa waren es etwa 1,1650 Franken. Damit notierte der Franken wieder auf dem Niveau, auf dem er sich vor den SNB-Aussagen bewegt hatte. An ihrem geldpolitischen Kurs hielt die SNB derweil fest.

Die am Mittwoch gesuchten Finanzwerte zeigten sich uneinheitlich. Julius Bär, die am Vortag nach der Abstufung auf "Neutral" durch Goldman Sachs gegen den Trend nachgegeben hatten, erholten sich um 1,5 Prozent. Credit Suisse verloren 0,4 Prozent, während UBS um 0,4 Prozent vorrückten. Unter den Versicherern sanken Zurich Insurance um 0,1 Prozent, Swiss Life und Swiss Re verbesserten sich um 1,1 und 0,7 Prozent.

Swatch profitierten mit einem Plus von 2,6 Prozent von einem positiven Kommentar der Barclays-Analysten. Diese hatten die Aktie um zwei Stufen auf "Overweight" von "Underweight" hochgestuft, weil der Uhrenhersteller gute Voraussetzungen für ein kurzfristig kräftiges Wachstum habe.

Lafargeholcim, die am Mittwoch zu den führenden Kursgewinnern gehört hatten, verloren 0,8 Prozent. Am Vorabend war nach Börsenschluss bekannt geworden, dass der Zementkonzern die Übernahmegespräche mit der afrikanischen PPC beendet hat.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/brb

(END) Dow Jones Newswires

December 14, 2017 11:47 ET (16:47 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.