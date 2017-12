Die Europäische Zentralbank (EZB) hat auf ihrer Ratssitzung in Frankfurt den Leitzins erwartungsgemäß nicht verändert. Der Schlüsselsatz zur Versorgung der Geschäftsbanken mit Geld bleibe bei 0,0 Prozent, wie die Währungshüter am frühen Nachmittag mitteilten. Holger Scholze mit der Vorschau auf die wichtigsten Termine, die am Freitag, dem 15. Dezember 2017, veröffentlicht werden.