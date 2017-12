One Square Advisory Services GmbH: Air Berlin plc - Mitteilung der Gesellschaft, dass die NIKI Luftfahrt GmbH nach Scheitern des Verkaufs an die Deutsche Lufthansa Gruppe, Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt hat

14.12.2017

München, 14. Dezember 2017 - Die Air Berlin plc ("Air Berlin" oder die "Gesellschaft") hat am gestrigen Tage mitgeteilt, dass die NIKI Luftfahrt GmbH ("NIKI") nach Scheitern des Verkaufs an die Deutsche Lufthansa Gruppe, Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt hat, da ein anderer Käufer kurzfristig nicht gefunden werden konnte. Die Geschäftsführung der NIKI hat den Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beim Amtsgericht Berlin-Charlottenburg gestellt und mitgeteilt, dass zunächst keine weiteren Flüge durchgeführt werden.

Die KEOS GbR ("KEOS"), als gemeinsamer Vertreter der EUR 225 Mio., 2011/2018, 8,250% Anleihe (die "Anleihe" / ISIN: DE000AB100B4 / WKN: AB100B), prüft die Auswirkungen dieser aktuellen Entwicklungen auf die Insolvenzmasse im Insolvenzverfahren der Air Berlin plc und auf die Befriedungsaussichten der Gläubiger der Air Berlin plc.

KEOS wird die Anleihegläubiger der Air Berlin plc über die weiteren Entwicklungen informieren und steht für Rückfragen, insbesondere unter airberlin@onesquareadvisors.com, zur Verfügung. Noch nicht registrierte Anleihegläubiger der Anleihe werden gebeten, sich unter dieser Adresse oder auf unserer Homepage unter "Anleihe" / "Air Berlin" zu registrieren.

Kontakt: KEOS GbR c/o One Square Advisory Services GmbH Theatinerstr. 36 80333 München Tel +49 89 15 98 98 0 fax +49 89 15 98 98 22 email airberlin@onesquareadvisors.com web www.onesquareadvisors.com

14.12.2017

