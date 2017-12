Stuttgart (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



"Weltspiegel extra: Frauenpower in Saudi-Arabien", Sonntag, 17. Dezember 2017, 19:18 bis 20 Uhr im Ersten / SWR Film von Ute Brucker



Frauen in Saudi-Arabien sind meist tiefschwarz verschleierte Wesen, über die die Welt wenig weiß. Außer, dass sie bisher nicht Autofahren durften. Doch damit ist jetzt Schluss. Der saudische König Salman hat angekündigt, das Fahrverbot im kommenden Jahr aufzuheben. Endlich dürfen dann Frauen auch im ultrakonservativen Golfstaat ihren Führerschein machen. Für die ARD wirft "Weltspiegel"-Moderatorin Ute Brucker mit ihrem reinen Frauenteam (auch Kamera und Ton sind weiblich besetzt) einen exklusiven Blick in eine bislang verschlossene Welt. Es tut sich viel in diesem Land. Frauen sind im Business tätig, wie Huda Al Ghoson, Managerin bei der staatlichen Ölgesellschaft Aramco, die ihre Teamsitzungen im schicken Hosenanzug leitet. Die Abaya, der traditionell schwarze lange Umhang der saudischen Frauen, im Alltagsleben stark verbreitet, darf inzwischen auch bunt sein - zur Freude von Designerin Mariam Bin Mahfouz. "Der Koran schreibt uns nirgendwo vor, Schwarz zu tragen", sagt sie.



Frauen boxen sich durch, wie Hala Al Hamrani in ihrem Kickboxing-Studio in Jeddah. "Ich sehe, wie meine Kundinnen beim ersten Mal verschüchtert hier reinkommen und nach ein paar Stunden Boxtraining mit anderem Selbstbewusstsein wieder rausgehen." Die weibliche Hälfte der Bevölkerung sitzt längst nicht mehr nur zuhause und widmet sich der Familie. Junge saudische Frauen kommen gut ausgebildet aus den Universitäten des Landes und wollen einen Job. Doch noch sind längst nicht alle Türen offen. Architektinnen beispielsweise können sich noch nicht auf staatliche Posten bewerben. Und in den Schura-Rat, eine Art ratgebendes Parlament, hat der König auch erst 20 Prozent Frauen berufen. Es ist hart, in Saudi Arabien für Frauenrechte einzutreten. Das hat die Fotografin Madeha Al Ajroush am eigenen Leib erfahren. Seit den 1990er Jahren kämpfte sie für das Recht aufs Autofahren und wurde mehrfach festgenommen. Der Durchbruch jetzt ist längst überfällig, meint sie. Denn prähistorischen Felszeichnungen in der saudischen Wüste bei Ha'el zeigen Frauen schon seit tausenden von Jahren als Göttinnen, mit langem, unverhülltem Haar und tanzenden Hüften. "Frauen", sagt Al Ajroush, "hatten damals ihre Rolle in der Gesellschaft, das wollen wir jetzt endlich auch."



Zitate frei gegen Nennung der Quelle "Weltspiegel extra".



Pressekontakt: Katja Matschinski, Telefon 0711 929 11063, katja.matschinski@SWR.de



OTS: SWR - Das Erste newsroom: http://www.presseportal.de/nr/75892 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_75892.rss2