Von Markus Fugmann

Keine Frage, das ist schon hohe Kunst, was Mario Draghi heute wieder einmal verbal geleistet hat! Eigentlich gab es nur gute Nachrichten für den Euro: die EZB hebt die Inflationsprognose an, erhöht vor allem auch drastisch ihre Erwartung für das Wachstum in der Eurozone. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...